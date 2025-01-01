Прожиточный минимум в России с начала года вырастет до 17 733 рублей

В России прожиточный минимум в 2025 году составит 17 733 рубля, это на 14,8% выше, чем в предыдущем году.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, для детей - 17 201 рубль.

В 2025 году показатель рассчитан по новым правилам - в соотношении с медианным доходом.