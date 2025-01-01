К БРИКС в статусе партнеров присоединятся новые страны

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Председательство в БРИКС с 1 января 2025 года переходит Бразилии, с этого момента к объединению присоединятся новые участники в статусе стран - партнеров группы.

По информации МИД РФ, первыми партнерами в БРИКС станут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Введение категории "страны-партнеры" является частью новой формулы дальнейшего развития БРИКС, которая была согласована в ходе саммита объединения в Казани 22-24 октября.

Выработка критериев для приглашения стран-партнеров стала одним из ключевых достижений в период председательства России в БРИКС. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва считает такой формат взаимодействия оптимальным для расширения сообщества. Он отмечал, что в преддверии саммита БРИКС в Казани поступило 35 заявок на присоединение к работе сообщества в том или ином качестве.