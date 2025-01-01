ABC: не менее 10 человек погибли при наезде на толпу в Новом Орлеане

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Не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при наезде автомобиля на толпу людей в городе Новый Орлеан (штат Луизиана). Об этом со ссылкой на полицию передает телеканал ABC News.

Предварительно, водитель целенаправленно въехал в толпу. Подозреваемый находится на свободе. Другие детали к настоящему моменту не уточняются.