Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 050 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили до 1 050 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Согласно данным МО РФ, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" на харьковском направлении ВСУ составили до 45 военнослужащих, в зоне действий группировки "Запад" - до 330 военнослужащих, "Юг" - более 250, "Центр" - до 235, "Восток" - свыше 150 военнослужащих, "Днепр" - до 40.