Захарова: россиянам не нужно ничего доказывать Западу

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Главным результатом работы представителей российского руководства за последние годы стало то, что россиянам больше не нужно ничего доказывать Западу. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я думаю, мы сейчас совершили какую-то потрясающую работу. Нам стало все равно, что они там, русофобят или не русофобят", - отметила она. По словам дипломата, несмотря на наблюдающийся у некоторых стран рост симпатий к России, русофильские чувства, Москва не намерена сдавать позиции. "Мы к этому спокойно относимся", - указала она.

"То, что чувствуют сегодня ребята на передовой, люди в регионах, страна в целом для нас важнее, нежели придумали там историю про красивых славянских женщин. Для нас важнее то, что происходит здесь. Это наше колоссальное достижение", - подчеркнула Захарова.