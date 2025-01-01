С побережья Кубани собрали более 71 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

С побережья Краснодарского края после крушения танкеров в Черном море силами спасателей МЧС и волонтеров собрано свыше 71 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале министерства.

"Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обследовано 56 км прибрежной территории. Кроме того, были проведены водолазные работы в районе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", утечка нефтепродуктов не выявлена.

В Крыму за минувшие сутки новых фактов обнаружения нефтепродуктов не зафиксировано.