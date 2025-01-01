Habertürk: в Стамбуле участниками акции солидарности с Палестиной стали более 450 тыс. человек

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В акции солидарности с Палестиной, которая прошла в Стамбуле 1 января, приняли участие 450 тыс. человек. Об этом информировал телеканал Habertürk, ссылаясь на ее организаторов. Турецкие власти пока не оглашали данные о численности участников мероприятия.

Акция прошла под лозунгом "Вчера Святая София, сегодня Омейяды, завтра Аль-Акса". Местом ее проведения стал Галатский мост у бухты Золотой Рог. Десятки тыс. человек проследовали к нему после утреннего намаза от всемирно известных мечетей Айя-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети. Всего в ней приняли участие представители около 400 общественных организаций.

В районе проведения мероприятия приняты усиленные меры безопасности.