На Ямале в тундре пропали женщина и два ребенка

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Спасатели занимаются поисками женщины с двумя детьми в тундре вблизи фактории Порц-Яха Ямало-Ненецкого автономного округа, сигнал о пропаже которой поступил накануне вечером. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Управления гражданской защиты и безопасности администрации Ямальского района, передает ТАСС.

"Поступила информация о том, что приблизительно в 25 км западнее фактории Порц-Яха находится гражданка с двумя детьми, точное местонахождение не известно. Поиски осуществляются силами родственников на двух снегоходах. Кроме того, из Яр-Сале выехали спасатели на двух снегоходах", - говорится в сообщении.