Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер вступила в должность

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В должность президента Швейцари вступила министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер, срок ее полномочий истекает в конце года.

11 декабря Федеральное собрание Швейцарии сообщило, что главой государства на 2025 год была избрана Келлер-Зуттер. На этом посту она с 1 января сменила министра обороны конфедерации Виолу Амхерд.

Согласно данным газеты Aargauer Zeitung, Келлер-Суттер считается самым влиятельным политиком в стране. Британская газета Financial Times в 2023 году назвала ее одной из 25 самых влиятельных женщин года.

Келлер-Зуттер родилась в 1963 году в католической семье. Училась на переводчика в Цюрихском университете прикладных наук, затем окончила аспирантуру по педагогике во Фрибургском университете. До начала политической карьеры в 1992 году работала учителем в школе.