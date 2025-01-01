Цена газа в Европе в 2024 году опустилась до $387 за 1 тыс. куб. м

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Средняя стоимость природного газа в Европе по итогам 2024 опустилась на 17%, до около $387 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Ключевыми факторами такого снижения послужили теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на голубое топливо в Евросоюзе.

Всего по итогам прошлого года падение стоимости газа в Европе составило порядка 17%. Средняя цена газа на биржевых торгах составила около $387 за 1 тыс. куб. м против $464 годом ранее и $1 400 в 2022 году.

Вместе с тем, если 29 декабря 2023 года фьючерсы на газ торговались в районе $367 за 1 тыс. куб. м, 29 ноября 2024 года - на уровне $521, то 31 декабря торги закрылись на отметке около $539 - на 3,5% больше по сравнению с концом прошлого месяца и на 47% выше конца 2024 года. Рост цены в последние дни 2024 года произошел в условиях ожидания остановки транзита газа из России в Европу через украинскую территорию.