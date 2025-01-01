В Подмосковье в новогоднюю ночь появились на свет 25 детей

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В Подмосковье в новогоднюю ночь появились на свет 25 детей, больше половины из них - мальчики. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале Минздрава Московской области.

"В новогоднюю ночь родились 25 детей! Среди них - 11 девочек и 14 мальчиков. Первым в Подмосковье появился на свет мальчик в 00:10, это произошло в роддоме Воскресенска", - говорится в сообщении.