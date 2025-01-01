В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи

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В Швейцарии с 1 января 2025 года ввели запрет на ношение в общественных местах одежды и предметов гардероба, полностью скрывающих лицо, в том числе паранджа и никаб. За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от $110,2 до $1102.

Население страны проголосовало по соответствующей инициативе на референдуме в марте 2021 года. В поддержку запрета тогда высказались 51,2% участников опроса. До этого такое ограничение действовало только на региональном уровне в кантонах Санкт-Галлен и Тичино.

Запрет распространяется на такую одежду мусульманских верующих, как никаб и паранджа, а также балаклавы, которые носят футбольные фанаты. Их теперь запрещено носить в магазинах, ресторанах, госучреждениях и общественном транспорте. Вместе с тем предметы одежды, закрывающие лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода.

С применением запрета Швейцария присоединилась к списку европейских стран, в которых аналогичные правила уже действуют. В их числе Франция, Австрия, Бельгия, Болгария, Дания и Нидерланды.