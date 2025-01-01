В Якутске прогнозируют понижение температуры до 51 градуса

Вадим Скрябин/ТАСС

Синоптики в Якутии прогнозируют понижение температуры в столице региона до 51 градуса со знаком минус. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Якутского УГМС.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении погоды. В период с 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и его окрестностях аномально-холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более", - следует из сообщения.

Согласно прогнозу на 2 января, ночная температура воздуха в Якутске может опуститься до 51 градуса мороза.