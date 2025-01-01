Захарова отметила, что россияне делают все для спасения пляжей Анапы

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Жители России со всех концов страны прикладывают усилия для спасения уникальных пляжей Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с радиостанцией Sputnik.

Она отметила, что местные пляжи знамениты не только наплывом отдыхающих и развивающейся инфраструктурой - "это оздоровительные пляжи, это лечебный песок". И само место является "действительно уникальным", подчеркнула дипломат.

"И МЧС, и местные власти, и огромное количество людей со всей страны приезжают в холод. Люди ежедневно выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место", - указала она.