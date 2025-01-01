В Приднестровье отключили централизованное отопление

Александр Река/ТАСС

Энергетики в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в населенных пунктах из-за прекращения подачи российского газа.

"С 7:00 утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных учреждений", - сообщила обслуживающая крупные города компания "Тирастеплоэнерго". До этого об этих планах было проинформировано местное население, которое теперь будет вынуждено отапливать жилье электроприборами.

На прошлой неделе "Газпром" уведомил газораспределительную компанию "Молдовагаз" об остановке поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

После уведомления со стороны "Газпрома" премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что не признает долг "Молдовагаза", который российская сторона оценивает в размере $709 млн.