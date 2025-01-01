Скончался бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель

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Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет, пишет газета Postimees.

Сообщается, что Рюйтель ушел из жизни вечером 31 декабря в Таллине.

По данным издания, в конце декабря экс-президент был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причина его смерти не уточняется.

Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в период с 2001 по 2006 год.