Еврейские поселенцы в 2024 году совершили 1,4 тыс. нападений на палестинцев

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Еврейские поселенцы установили в 2024 году антирекорд по числу нападений на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило информагентство WAFA, ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

В течение прошлого года поселенцы "были причастны примерно к 1 400 случаям насилия в отношении палестинских граждан на Западном берегу Иордана, включая Восточный Иерусалим", следует из документа. Эти инциденты представляли собой атаки, поджоги и вторжения в палестинские общины, а также нанесение ущерба сельскохозяйственным угодьям и уничтожение имущества местного населения.

Отмечается, что из-за действий Израиля с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли и получили ранения порядка 160 тыс. палестинцев, большинство из них женщины и дети. Вместе с тем поселенцы и военные активизировали свои атаки на Западном берегу Иордана, в результате чего, согласно данным Минздрава Газы, 835 человек были убиты и 6,7 тыс. пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.