Пашинян: идеология "реальной Армении" служит основой политики страны

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к согражданам охарактеризовал идеологию "реальной Армении" как поворотный момент для истории страны. Об этом информировало агентство "Новости-Армения".

"Реальная Армения, Республика Армения с территорией площадью 29 743 кв. км (площадь Армянской ССР) должна продвигаться вперед на основе идеологии для каждого гражданина РА. Ключевым восприятием этой идеологии выступает то, что реальная Армения - инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья каждого гражданина, поддержки и развития идентичности и ничего более", - сказал премьер.

По его мнению, идеология "реальной Армении" является поворотным моментом в истории страны и позволяет посмотреть по-другому на пройденный ею путь, будущее государства, его внутреннюю и внешнюю политику.

Пашинян также отметил, что реализация "повестки мира" без этой идеологии невозможна. Вместе с тем он призвал уделять внимание действиям и словам армянского государства, а не чужим, а также подчеркнул, что образование и работа являются единственными методами, с помощью которых можно добиться поставленных в рамках идеологии целей.