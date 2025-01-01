Росбанк завершил процедуру присоединения к Т-банку

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Росбанк завершил процедуру присоединения к "ТКС холдингу" в качестве филиала Т-банка. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале "Т-технологии" (головная структура Т-банка).

"2025 год еще только начался, а мы уже с новостями: Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала", - следует из сообщения.

Ранее акционеры "ТКС холдинга", которому принадлежит Т-банк, утвердили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии в качестве источника финансирования сделки.

В Росбанке обращали внимание, что будущая интеграция банка в "ТКС холдинг" позволит группе существенно усилить позиции на финансовом рынке.