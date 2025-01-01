Трамп намерен посетить похороны Картера

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Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен присутствовать на похоронах 39-го американского президента Джимми Картера.

"Я буду там, мы были приглашены", - сказал он на новогоднем мероприятии в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отвечая на соответствующий вопрос.

Джимми Картер, занимавший пост главы государства с 1977 по 1981 год, скончался 29 декабря в возрасте 100 лет в своем доме в штате Джорджия.

При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). Однако из-за ввода советских войск в Афганистан он принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат Конгресса, запретил поставки пшеницы из США в СССР и приказал бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

После ухода из Белого дома Картеру в 2002 году была присуждена Нобелевская премия мира за усилия по мирному разрешению международных конфликтов и борьбу за права человека.