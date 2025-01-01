Премьер Болгарии провел церемонию символического открытия границы с Шенгеном

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Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев провел церемонию символического открытия границы, которая ранее отделяла страну от Шенгенской зоны, сообщает ТАСС.

Как отмечается, барьеры на контрольно-пропускном пункте "Кулата" сняты, проверки паспортов не проводятся, а транспорт беспрепятственно пересекает участок границы с Грецией.

"Сегодня произошло историческое событие, которое является кульминацией усилий множества специалистов, Шенген стал реальностью. Я убежден, что мы, работая вместе, будем еще лучше охранять внешние границы Евросоюза", - заявил Главчев.

Он провел церемонию открытия шлагбаума. Свидетелями стали десятки водителей из разных стран, которые гудками приветствовали представителей болгарских властей.

Согласно оценке экспертов, открытие болгарских границ поможет транспортным компаниям дополнительно заработать свыше 500 млн евро за счет сокращения простоя автомобилей в пробках, а также будет способствовать развитию торговли и туризма.