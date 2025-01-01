На пляжах Анапы после ночного шторма выявили новые выбросы мазута

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Мониторинговые группы обнаружили повторные выбросы мазута на пляжах в Анапе после шторма в ночь на 1 января. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края передает ТАСС.

"Ночной шторм с 31 декабря на 1 января выбросил на пляжи Анапы новые порции мазута. Выбросы в зависимости от участков разного характера - от небольших до достаточно крупных", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в Темрюкском районе новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.