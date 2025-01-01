Президент РФ поручил создать единые учебники по русскому и литературе

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению к 1 июня 2026 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России размещен на сайте Кремля.

Так, правительству во взаимодействии с Советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ дано поручение "обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования".

Сроком исполнения поручения главы государства значится 1 июня 2026 года.