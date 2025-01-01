ЕК заявила, что ЕС справится с прекращением поставок российского газа

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Европейский союз справится с остановкой поставок газа из России через территорию Украины. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на Еврокомиссию (ЕК).

В ЕК отметили, что европейская газовая инфраструктура довольно гибкая для поставок топлива нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам.