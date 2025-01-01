ФБР подтвердило, что устроивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане мертв

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило смерть устроившего наезд на пешеходов в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).

"В среду утром человек направил автомобиль на толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранителями, он мертв. Детали этого теракта устанавливаются", - цитирует телеканал NBC News заявление ФБР.

Ранее стало известно, что после того, как преступник остановил автомобиль, он вступил в перестрелку с полицейскими.

До этого правоохранительные органы сообщили, что в новогоднюю ночь неизвестный въехал на машине в толпу пешеходов в центре Нового Орлеана. Согласно последним данным, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 31 пострадал.