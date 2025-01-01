В Словакии констатировали готовность Путина к миру

© POOL UNION EUROPEENNE/ AGENCE HANS LUCAS/ Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

В Словакии видят готовность президента России Владимира Путина к мирным переговорам по Украине . Об этом заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо "Направление - социальная демократия" Катарина Рот-Неведялова.

"Я воспринимаю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня и началу переговоров. Мы можем только приветствовать это. Я также уверена, что Словакия готова содействовать процессу и помочь положить конец украинскому конфликту", - сказала она в беседе с ТАСС, комментируя заявления главы российского государства о предложении Братиславы выступить в качестве площадки для переговорного процесса по Украине.

"Мы неизменно призывали к переговорам и мирному процессу для прекращения конфликта. Мы полагаем, что ЕС должен был выступить посредником с самого начала конфликта", - отметила она.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе состоявшейся встречи в Москве сообщил, что республика была бы рада принять участников переговоров. Москва, по словам российского лидера, не против, чтобы Словакия стала такой переговорной площадкой.