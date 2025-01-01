Моряки в Тихом океане последними встретили новый 2025 год

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На всей планете наступил новый 2025 год. Последними его встретили моряки, чьи корабли находятся в Тихом океане в границах часового пояса UTC-12 - самого западного на Земле. В Москве в этот момент было 15:00 среды, 1 января.

Как отмечает ТАСС, этот часовой пояс не включает в себя обитаемых территорий и создан исключительно в навигационных целях для кораблей.

Моряки обычно встречают Новый год дважды: один раз по времени порта приписки судна и второй раз уже по фактическому в месте нахождения. Свои поздравления они получают по радиосвязи от экипажей плывущих вблизи кораблей, а также от диспетчеров портов, контролирующих морской трафик.

Кроме того, встретить Новый год несколько раз смогли и пассажиры самолетов, следовавших в западном направлении.

Первым новый 2025 год встретили на восточных островах государства Кирибати, когда в Москве было 13:00 31 декабря, в 15:00 мск начали отмечать жители Чукотки и Камчатки. Последними в РФ полуночный бой Курантов услышали жители Калининградской области.