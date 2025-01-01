Баку призвал Тегеран отказаться от разжигания антиазербайджанских настроений

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МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах Ирана в Баку Джафара Агаи Мариана, которому было выражено недовольство Баку в связи с разжиганием антиазербайджанских настроений в исламской республике. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На встрече иранской стороне был выражен решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и его президента, прозвучавшими 29 декабря на мероприятии в Ардебиле с участием представителя верховного лидера Ирана в этой провинции Хасана Амели, которое транслировалось по радио- и телеканалам иранской новостной сети", - указали в дипведомстве.

Кроме того, до сведения иранского дипломата было доведено недовольство Баку "серьезным разжиганием в последнее время среди иранского населения откровенно антиазербайджанских настроений".

Подчеркивается, что антиазербайджанская пропаганда "не соответствует духу двусторонних отношений" и что "подобные действия нацелены на разжигание ненависти и вражды".

"Был озвучен призыв положить конец подобным провокациям против Азербайджана", - добавили в министерстве.