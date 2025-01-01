В ЯНАО нашли живыми пропавших в тундре женщину и двух детей

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Спасатели нашли живыми женщину и двух детей, которые пропали в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО сообщает ТАСС.

"Они найдены живыми", - говорится в сообщении.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Управления гражданской защиты и безопасности администрации Ямальского района, пострадавшие доставлены в населенный пункт Яр-Сале.