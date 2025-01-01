Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в США возросло до 35

Полиция Нового Орлеана (штат Луизиана) информировала о том, что число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в центре города в новогоднюю ночь возросло до 35.

Ранее сообщалось о 31 потерпевшем. "На месте погибли 10 человек. На данный момент число пострадавших, получивших травмы в результате происшествия, составляет 35", - следует из сообщения.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит около 03:17 по местному времени. Преступник открыл огонь по сотрудникам полиции и был ликвидирован в результате ответных выстрелов.