Кадыров планирует сделать Грозный привлекательным для переезда городом

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о намерении превратить Грозный в кузницу кадров и привлекательное место для переезда. Об этом он сообщил в ходе церемонии открытия новой развязки с тоннелем и пешеходной аллеей, отвечая на вопрос каким он видит столицу региона в будущем.

"Самым красивым, удобным и уютным. Чтобы у нас были самые великие ученые: и религиозные, и другие направления. Чтобы он был кузницей кадров. Чтобы все люди хотели приезжать жить к нам", - сказал Кадыров.

Ранее глава республики объявил 2025 год Годом столицы Чечни Грозного и района имени Владимира Путина, который сегодня строится.