Четвертым миллиардером в истории "Русского лото" стал сахалинец

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Обладателем главного приза в размере 1 млрд рублей по итогам тиража "Новогодний миллиард" лотереи "Русское лото", разыгранного 1 января, стал житель Сахалинской области, указали в пресс-службе "Столото".

"По итогам новогоднего 1604-го тиража "Русского лото" в России появился четвертый лотерейный миллиардер. Предварительно, билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках новогоднего тиража были разыграны 100 призов по 1 млн рублей: 90 победителей выиграли по миллиону, оставшиеся 10 млн рублей будут разделены между 81 участником лотереи, каждый из которых выиграл примерно по 123,5 тыс. рублей. Всего разыграно свыше 3,6 млрд рублей, что стало рекордом лотереи, выигрышными стали 11,9 млн билетов.

Третий год подряд главный приз в размере 1 млрд рублей получит один победитель. Годом ранее миллиард достался жителю Тюмени, два года назад - участнику лотереи из Нижнего Новгорода. Первым обладателем миллиарда стал житель Москвы в 2020 году.