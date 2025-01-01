В Анапе удалось спасти около 1,9 тыс. пострадавших от мазута птиц

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Анапе удалось спасти около 1,9 тыс. птиц, пострадавших после разлива мазута при крушении танкеров в Черном море. Об этом со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края сообщает ТАСС.

В результате крушения двух танкеров в районе Керченского пролива на побережье от Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае фиксируют выбросы мазута на берег и локальные загрязнения акватории. Были оборудованы пункты по спасению птиц, где пострадавшие от разлива нефтепродуктов пернатые получают помощь, затем их передают в реабилитационные центры и зоопарки.

"По состоянию на 1 января спасли 1 861 птицу, в том числе 1 470 передали в центры реабилитации", - следует из сообщения.