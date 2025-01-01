The Times of Israel: Нетаньяху планирует принять участие в инаугурации Трампа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, несмотря на недавно перенесенную операцию по удалению простаты. Об этом пишет издание The Times of Israel.

По данным источников издания, 31 декабря состоялись консультации, посвященные проработке логистики предстоящей поездки.

В материале указывается, что, помимо состояния здоровья Нетаньяху, опасения израильской стороны вызывает ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. В случае экстренной посадки воздушного судна главы правительства еврейского государства в одной из стран на пути следования в США власти этих государств могут привести ордер в исполнение, следует из публикации.

29 декабря канцелярия Нетаньяху информировала о том, что Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи обнаружили у него доброкачественную гиперплазию простаты.

После операции врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице, но уже 31 декабря премьер ненадолго покинул клинику, чтобы принять участие в важном голосовании в Кнессете по одному из связанных с бюджетом законопроектов.