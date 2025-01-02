Захарова: прекращение поставок российского газа через Украину несет угрозу Европе

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

США, ЕС и киевский режим несут ответственность за прекращение транзита российского газа через Украину, "Газпром" выполнял контрактные обязательства. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Киевские власти приняли решение об остановке прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств. Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", - указала она.

Захарова также обратила внимание, что прекращение поставок газа из РФ негативно отразится на жизни европейцев. "Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса - США", - отметила она.

Договор о транзите газа из России через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он подразумевал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил "Газпром" технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были остановлены.