Число жертв стрелка в Черногории увеличилось до 12

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Число погибших при стрельбе в черногорском городе Цетинье возросло до 12 человек, среди них двое детей. Об сообщила заявила прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице Андрияна Настич в беседе с журналистами.

По ее словам, стрелок совершил убийства в пяти различных местах.

Как заявил директор Клинического центра Александар Радович, из четырех поступивших ночью человек с ранениями трое пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще один - в критическом. "В операциях участвовали 11 хирургов. Травмы пациентов крайне опасны, и возможны осложнения", - указал он.

Ранее глава МВД Черногории Данило Шаранович отмечал, что стрелявший, который был ночью окружен полицейскими, после предложения сдаться совершил попытку самоубийства и умер по пути в медучреждение.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявлял, что власти страны в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием. В Черногории также объявили 2, 3 и 4 января днями траура.