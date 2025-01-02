Скончалась известная пластическими операциями "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

Известная как "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн, перенесшая множество пластических операций, скончалась в возрасте 84 лет. Причиной смерти называется сердечная недостаточность. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на дизайнера Ллойда Кляйна, с которым она была в отношениях.

"Ллойд Кляйн с болью сообщает о смерти Джоселин Вильденштейн в Париже", - указывает агентство. По словам спутника светской львицы, она мирно скончалась в канун нового года.

Вильденштейн родилась в 1940 году в Швейцарии. Более 20 лет была в браке с миллионером Алеком Вильденштейном. Получила известность благодаря многочисленным пластическим операциям, которые делала, стремясь к "кошачьим" чертам лица.