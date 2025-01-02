Российские средства ПВО сбили Су-27 Воздушных сил Украины

Минобороны России/ТАСС

Российские силы ПВО нейтрализовали самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также шесть снарядов HIMARS и 97 дронов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотников самолетного типа", - следует из сообщения.

Согласно данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 137 танков и других боевых бронемашин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 701 единица специальной военной автомобильной техники.