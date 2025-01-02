NYT: в Нью-Йорке 11 человек получили ранения при стрельбе у ночного клуба

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в районе Квинс. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на полицию штата Нью-Йорк.

Сообщается, что нападавший открыл огонь возле ночного клуба Amazura около 23:20 по местному времени.

Издание отмечает, что пострадавшие были доставлены в медучреждения района. Подозреваемого разыскивает полиция.