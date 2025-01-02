Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненный срок за наркопреступления

© Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон ужесточающий ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом информировали в пресс-службе казахстанского лидера.

"Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - следует из сообщения.

Отмечается, что закон сохранил жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы в организациях образования, среди несовершеннолетних лиц, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Вместе с тем закон ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Теперь за такие преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

При этом незначительно смягчается наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества, сказано в сообщении. До этого наказание составляло от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.