В Лас-Вегасе при взрыве Cybertruck погиб человек

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Один человек погиб, семь пострадали при взрыве 1 января электрического пикапа Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада), принадлежащего будущему президенту США Дональду Трампу.

Об этом информировал глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл в ходе пресс-конференции, которая транслировалась ведущими американскими телеканалами.

"После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы", - сказал он, уточнив, что у всех пострадавших легкие травмы.