Цена газа в Европе на первых торгах после отмены транзита через Украину растет на 1%

© EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK/ТАСС

Стоимость природного газа в Европе в ходе первых биржевых торгов после остановки транзита российского газа через Украину умеренно растет на 1%, оставаясь на максимуме с 15 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов демонстрировала рост до $543,4 за 1 тыс. куб. м, или €50,705 за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Затем стоимость голубого топлива перешла к снижению и опускалась до $530.

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он предполагал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил "Газпром" технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были прекращены.