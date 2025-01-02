Минздрав сектора Газа сообщил о 45,6 тыс. погибших с октября 2023 года

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Число палестинцев, погибших из-за действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в анклаве в октябре прошлого года, приближается к отметке 45,6 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число жертв действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 45 581, еще 108 438 пострадали", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие сутки в анклаве в ходе израильских обстрелов погибли 28 палестинцев, 59 получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.