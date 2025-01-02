На Украине сократилась доля готовых терпеть тяготы войны

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Все меньше жителей Украины готовы терпеть тяготы войны "столько, сколько потребуется". Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

"Между февралем и октябрем 2024 года впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 63%. Между началом октября и декабрем 2024 года также наблюдается незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 57%", - следует из материалов КМИС. В 2022-23 годах данный показатель составлял 71-73%, следует из релиза.

Опрос проводился 2-17 декабря методом телефонных интервью среди 985 случайных респондентов старше 18 лет.

Ранее КМИС опубликовал данные опроса, в соответствии с которыми доля украинцев, верящих, что страна спустя 10 лет будет преуспевающей частью ЕС, с конца 2022 года сократилась с 88% до 57%. Вместе с тем доля тех, кто полагает, что Украина будет страной с разрушенной экономикой и оттоком населения, увеличилась с 5% до 28%.