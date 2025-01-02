По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Туниса

Не менее 27 человек погибли при крушении у берегов Туниса двух лодок с мигрантами из стран Африки южнее Сахары, передает радиостанция Mosaique FM.

Согласно ее данным, 83 человек удалось спасти. Инцидент произошел недалеко от города Сфакс на востоке североафриканской страны. В числе погибших есть женщины и дети. Всего в лодках находились порядка 110 человек.

У берегов Туниса регулярно происходят крушения плавательных средств, на которых мигранты из стран Африки по Средиземному морю пытаются нелегально добраться до государств Европы.