Си Цзиньпин направил поздравление американским школьникам

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Председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань направили встречное новогоднее поздравление учащимся и преподавателям средних школ США в рамках культурных обменов между двумя странами. Об этом информировало агентство Синьхуа.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань 1 января отправили ответную новогоднюю открытку представителям преподавателей и учащимся средних школ американского штата Вашингтон", - сказано в сообщении.

Глава КНР в своем поздравлении обратил внимание, что "в период Второй мировой войны Китай и США вместе боролись за мир и справедливость", отметив, что "дружба между народами двух стран выдержала длительные и суровые испытания".

Вместе с тем Си Цзиньпин выразил надежду на интенсификацию обменов и укрепление дружбы между молодежью двух стран, которая "внесет вклад в развитие китайско-американских отношений и укрепление глобального мира".