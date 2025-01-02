Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. машин

Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли почти 1 тыс. автомобилей. Об этом информировал телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД республики.

Так, всего было подожжено 984 машины. В связи с инцидентами по свей стране задержаны 420 человек, 310 из них помещены под стражу.

Как заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, значительная часть инцидентов связана с неправомерным использованием пиротехники, в том числе запуском фейерверков в сторону правоохранителей и пожарных.

Около 100 тыс. полицейских и сотрудников жандармерии были задействованы 31 декабря 2024 года для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь, что примерно на 10 тыс. больше, чем в 2023 году.