С пляжей Кубани вывезли порядка 73 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка

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Специалисты вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края порядка 73 тыс. тонн загрязненного мазутом песка после инцидентов с танкерами. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края сообщает ТАСС.

"На утро 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено почти 73 тыс. тонн замазученного песка", - сказано в сообщении.

Всего в настоящее время в крае работает четыре специализированные компании, которые принимают загрязненный песок.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на устранение последствий по меньшей мере 100 человек от каждого.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края, в Крыму последствия разлива будут ликвидированы до открытия туристического сезона.