Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

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Американский миллиардер Илон Маск считает государственной изменой решение властей США распродать материалы, предназначавшиеся для возведения стены на границе с Мексикой, строительство которой начал избранный президент страны Дональд Трамп в ходе своего первого срока на высшей государственной должности.

"100% государственная измена", - указал он в X, сопроводив таким комментарием пост другого пользователя о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена, фактически, открыла границу для мигрантов и распродала материалы для строительства стены за $5.

13 декабря прошлого года портал The Daily Wire со ссылкой на источники информировал о том, что администрация Байдена намерена распродать неиспользованные материалы для строительства стены на границе с Мексикой. Отмечалось, что комплектующие вывозятся с южной американской границы на бортовых грузовиках и выставляются на аукцион GovPlanet. По версии портала, такие действия призваны помешать будущей администрации Трампа ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией.