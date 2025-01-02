Ушла из жизни старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

Старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети скончалась в возрасте 103 лет в Венгрии. Соответствующее сообщение распространило правительство страны.

Келети не дожила одну неделю до 104-летия. Премьер-министр Виктор Орбан почтил ее память, обратив внимание в соцсетях, что Келети была обладательницей пяти золотых олимпийских медалей в соревнованиях по спортивной гимнастике и принадлежала к числу наиболее выдающихся спортсменов страны. Она побеждала на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. Вместе с тем в ее активе три серебряные и две бронзовые награды Олимпиад, а также титул чемпионки мира 1954 года.

Келети была еврейкой по национальности, ее семья стала жертвой Холокоста, развязанного фашистской Германией в период Второй мировой войны. Ее отец погиб в концлагере Освенцим, мать и сестра были спасены Раулем Валленбергом, а сама она в годы войны скрывалась в деревне с поддельными документами.

После Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне Келети решила не возвращаться в Венгрию, где советскими войсками было подавлено антикоммунистическое восстание, и попросила политического убежища в Австралии. Потом переехала в Израиль, где работала тренером по спортивной гимнастике. В Венгрию она вернулась в 2015 году.